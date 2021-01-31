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Італія не рекомендує вакцину від AstraZeneca людям старше 55 років

Новость на русском → Рим, Неділя 31 січня 2021 12:07
Італія не рекомендує вакцину від AstraZeneca людям старше 55 років Фото: вакцина AstraZeneca (flickr by Marco Verch)
Автор: РБК-Україна

Італійський регулятор не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Італійського агентства з лікарських засобів (AIFA).

Повідомляється, що вакцина рекомендована людям у віці від 18 до 55 років. Ця позиція аргументована тим, що AstraZeneca надала недостатньо інформації про вплив своєї вакцини на літніх осіб.

Таким чином, старшу вікову групу рекомендується вакцинувати препаратами від Pfizer / BioNTech і Moderna. Що стосується вакцини AstraZeneca, остаточна оцінка буде дана тільки в кінці поточних клінічних випробувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина AstraZeneca увійде до другої партії поставок до Україну за механізмом COVAX. Очікується, що Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз.

Цього тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини AstraZeneca. До цього дозвіл отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцини цих компаній вже використовують у країнах Європейського союзу.

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