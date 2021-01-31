Ватажок "ДНР" оголосив про старт вакцинації від COVID. Росія ще не підтвердила поставки

В окремих районах Донецької області починається вакцинація від COVID російським препаратом "Супутник V". Перша партія нібито вже прибула до окупованого Донецька.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Як заявив ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, з доставкою вакцини починається компанія з вакцинації. За його словами, нібито доставлено кілька тисяч доз і поставки будуть регулярними.

Також повідомляється, що в першу чергу будуть прищеплювати медиків, вчителів, соціальних працівників, а також працівників "відомств" і служб. Списки на вакцинацію вже складено.

Фото: прибула з Росії вакцина (dan-news.info)

Примітно, що на даний момент російські ЗМІ пишуть про поставки вакцини на Донбас з посиланням на джерела. Росія офіційно поки не підтверджує поставки на окупований схід України. При цьому сепаратистські ЗМІ в окремих районах Луганської області взагалі не пишуть про це.

Нагадаємо, ще вчора російські ЗМІ писали про нібито поставки вакцини до окремих районів Донецької області.

Проте Російський фонд прямих інвестицій, який займається поставками "Супутник V", заявив, що інформації про передачу вакцини на Донбас немає.