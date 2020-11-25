Випробування на тваринах і великі надії: що відомо про українську COVID-вакцину

Україна продовжує розробку своєї вакцини від COVID-19. На сьогодні український кандидат готується до стадії клінічних випробувань.

Про це в інтерв'ю проекту "Зе Інтерв'юер" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні у України є лише кандидат на вакцину, який протягом шести місяців проходив доклінічні випробування на тваринах. Розробкою займається компанія "Діапроф-Мед" разом із співробітниками Інституту мікробіології.

"Робили (випробування, - ред.) на мишах, робили на кроликах. Доводили, що на введення антигену, що є українським кандидатом на вакцину, виробляються антитіла. Ми довели, що ці антитіла повністю ідентичні тим, які є в організмі людини, що перехворіла", - зазначив Степанов.

Він додав, що українська розробка повністю нейтралізує вірус в живих клітинах, а дослідження проводилися в лабораторіях Туреччини і США.

"Далі треба проводити клінічні випробування. Потрібно виготовити 100 тисяч доз і потім вже займатися всіма клінічними дослідженнями", - підкреслив Степанов.

За його словами, Україна може отримати свою вакцину через рік після проходження всіх трьох стадій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці.

Детальніше про українську вакцину читайте в інтерв'ю РБК-Україна її розробника, президента компанії DiaPrep System Inc Михайла Фаворова.