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Українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 08:15
Українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці Фото: Михайло Фаворов (facebook.com/MCDobroeSerdce)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Федоров.

"Якщо наші очікування збудуться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, по міжнародному ліцензуванню - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.

Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.

"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не прийнято, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він.

Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

Нагадаємо, група вчених презентувала президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація проти коронавірусу може початися в Європі навесні-влітку 2021 року.

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