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Іноземців зобов'язали подавати біометричні дані при оформленні віз

Автор: Юлія Струк

Верховна рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроект №3630.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Цей законопроект розробило Міністерство закордонних справ.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, у вересні 2020 року комітет ВР з прав людини рекомендував Раді прийняти цей закон.

Так, Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня минулого року.

Як писало РБК-Україна, раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

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Новини України биометрические паспортаВерховна Радаиностранцы
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