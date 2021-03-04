Иностранцев обязали подавать биометрические данные при оформлении виз

Верховная рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты одобрили за основу и в целом законопроект №3630.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.
Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.
Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
Напомним, в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.
Так, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.
Как писало РБК-Украина, ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.