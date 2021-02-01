RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як у "хвості пандемії": приватні клініки в Україні закривають COVID-відділення

Автор: РБК-Україна

В Україні приватні клініки закривають відділення для пацієнтів з COVID. Це пов'язано з тим, що по всій країні знижується кількість хворих.

Про це у Facebook заявила провідний київський інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська.

"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилося, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - зазначила Голубовська.

За її словами, у відділеннях інтенсивної терапії дуже багато хворих у важкому стані. При цьому вік таких пацієнтів знизився до 60-75 років.

"Що це значить, дізнаємося пізніше. У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась неприємність у вигляді варіанту P. 1 (бразильського), недавнє завезення якого в США викликало швидкий колапс систем охорони здоров'я", - додала Голубовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 8-10 лютого пройде всеукраїнський форум, присвячений питанням пандемії COVID. У ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я України планує до вересня 2021 пройти перші чотири етапи вакцинації населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19пандемияКоронавірус