Хомчак про перемир'я на Донбасі: було б легше, якби нам дали команду "вперед"

Головна мета українського уряду - повернення Донбасу. За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якби вони отримали команду "вперед".

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю "Обозреватель".

Він зазначив, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі.

"Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів. Ми повинні бути готові йти вперед і добитися перемоги. Подивіться, тільки щось сталося, загинули люди, всі вимагають "голови" винних", - заявив Хомчак.

Раніше Хомчак повідомляв, що ВСУ постійно готуються до наступу на Донбасі і готові його почати в разі відповідного наказу.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойову готовність.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі сім разів порушували перемир'я. Українські військовослужбовці у відповідь на провокації відкривали вогонь. При цьому втрат серед складу ЗСУ немає.