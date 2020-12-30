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Хомчак о перемирии на Донбассе: было бы легче, если б нам дали команду "вперед"

Автор: Игорь Литвиненко

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду "вперед".

Об этом Хомчак заявил в интервью "Обозреватель".

Он отметил, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных", - заявил Хомчак.

Ранее Хомчак сообщал, что ВСУ постоянно готовятся к наступлению на Донбассе и готовы его начать в случае соответствующего приказа.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушали перемирие. Украинские военнослужащие в ответ на провокации открывали огонь. При этом потерь среди состава ВСУ нет.

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Новости Украины ДонбассРуслан Хомчак