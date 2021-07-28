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Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні завтра погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київський області 29 липня грози.

Зазначимо, погода в Україні різко зміниться в перших числах серпня. Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях до +18+20 градусів. Крім того буде багато опадів.

Раніше повідомлялось, що в Україну увірветься одразу два північних циклони.

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