Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

В Киеве и Киевской области 29 июля грозы.

Завтра днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Отметим, погода в Украине резко изменится в первых числах августа. Синоптики прогнозируют похолодание в некоторых областях до +18+20 градусов. Кроме того будет много осадков.

Ранее сообщалось, что в Украину ворвется сразу два северных циклона.