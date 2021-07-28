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Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине завтра ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 29 июля грозы.

Отметим, погода в Украине резко изменится в первых числах августа. Синоптики прогнозируют похолодание в некоторых областях до +18+20 градусов. Кроме того будет много осадков.

Ранее сообщалось, что в Украину ворвется сразу два северных циклона.

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