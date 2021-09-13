Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці

Суворого локдауну в Києві можна уникнути: умова

Кличко сподівається, що Києву не доведеться вводити суворий локдаун, але місто готується до можливих обмежень. На думку мера столиці, головна умова для уникнення локдауну - вакцинація.

"До третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. Крім того, якщо медустанови першої черги не будуть справлятися, ми готові розгорнути ще - понад 5, 5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги", - заявив Кличко, зазначивши, що в Києві вакцинувалися понад 1,5 млн осіб.

COVID-статистика в Києві

У Києві за добу зафіксували 166 нових випадків коронавірусу, одна людина померла, одужали - 90. Однак, це дані за вихідні, коли число випадків традиційно знижується. Наприклад, станом на п'ятницю, 10 вересня, в Києві було 406 нових випадків і троє померлих.

Спецперепустки на транспорт у Києві

Ще влітку в Києві почали працювати над спецперепустками на транспорт на випадок локдауну. На відміну від попередніх локдаунів, якщо цього разу введуть суворі обмеження - спецпропустки будуть не паперовими, а електронними.

Спецперепустка буде відображатися в системі "Київ цифровий". Якщо власник проїзної картки не отримав спецперепустку - вона буде заблокована на час локдауну.

Карантин в Україні: коли посилять

Україна станом на 13 вересня знаходиться в "зеленій" зоні, але вже на цьому тижні це може змінитися. У планах МОЗ перехід в "жовту" зону, але рішення буде прийнято після зміни правил адаптивного карантину. Цього разу в Кабміні планують передбачити привілеї для вакцинованих. Як тільки новий документ буде розглянуто і вступить в силу, глава МОЗ Віктор Ляшко ініціюватиме засідання комісії ТЕБ і НС, яка приймає рішення щодо карантинних зон.