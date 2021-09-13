Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице

Сурового локдауна в Киеве можно избежать: условие

Кличко надеется, что Киеву не придется вводить суровый локдаун, но город готовится к возможным ограничениям. По мнению мэра столицы, главное условие для избежания локдауна - вакцинация.

"К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом. Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще - более 5, 5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди", - заявил Кличко, отметив, что в Киеве вакцинировались более 1,5 млн человек.

COVID-статистика в Киеве

В Киеве за сутки зафиксировали 166 новых случаев коронавируса, один человек умер, выздоровели - 90. Однако, это данные за выходные, когда число случаев традиционно снижается. К примеру, по состоянию на пятницу, 10 сентября, в Киеве было 406 новых случаев и трое умерших.

Спецпропуска на транспорт в Киеве

Еще летом в Киеве начали работать над спецпропусками на транспорт на случай локдауна. В отличие от предыдущих локдаунов, если в этот раз введут суровые ограничение - спецпропуска будут не бумажными, а электронными.

Спецпропуск будет отображаться в системе "Киев цифровой". Если владелец проездной карты не получил спецпропуск - она будет заблокирована на время локдауна.

Карантин в Украине: когда ужесточат

Украина по состоянию на 13 сентября находится в "зеленой" зоне, но уже на этой неделе это может измениться. В планах Минздрава переход в "желтую" зону, но решение будет принято после изменения правил адаптивного карантина. В этот раз в Кабмине планируют предусмотреть привилегии для вакцинированных. Как только новый документ будет рассмотрен и вступит в силу, глава Минздрава Виктор Ляшко будет инициировать заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая принимает решение по карантинным зонам.