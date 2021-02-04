Рік у масках. Карантин в Україні знову продовжать, але можуть пом'якшити: як і коли

Карантин в Україні планують продовжити до травня, але можуть пом'якшити. Уряд розглядає можливість повернення до поділу на зони в залежності від епідситуації в регіоні, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Україні продовжать: що буде далі

Карантин в Україні, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля планують продовжити до 30 квітня. Шмигаль також зазначив, що це не кінцева дата та не виключив подальше продовження обмежень. Разом з тим, в уряді розглядають можливість перегляду переліку заборон. Так, на засіданні Кабміну 3 лютого прем'єр анонсував розгляд урядом найближчим часом можливості введення адаптивного карантину з поділом країни на чотири зони.

Крім того, за словами глави МОЗ Максима Степанова, на даний момент в Україні немає жодного регіону, епідситуація в якому відповідала б зоні з найбільш істотними обмеженнями - червоній. Степанов також анонсував підготовку постанови про повернення до адаптивного карантину.

Що таке адаптивний карантин

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони, в кожній з яких є свої обмеження. Чим краще епідемічна ситуація в регіоні, тим м'якше заборони.

Основні вимоги по зонах карантину:

Зелена зона

масковий режим;

перевезення пасажирів за кількістю сидячих місць;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%.

Жовта зона

вимоги зеленої зони;

забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

Помаранчева зона

вимоги жовтої зони;

забороняється діяльність закладів розміщення (готелі, турбази, тощо), крім готелів;

заборонена робота розважальних закладів і ресторанів вночі;

забороняються планові госпіталізації в лікарнях;

обмеження на проведення масових заходів.

Червона зона

вимоги помаранчевої зони;

забороняється робота громадського транспорту;

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе і ресторанів.

Карантин в Україні: з чого все почалося

Карантин в Україні був введений в середині березня 2020 року, через кілька днів після того, як в країні був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Першим в Україні COVID-19 захворів житель Чернівців.

Таким чином, починаючи з березня в Україні стало обов'язковим носіння масок у громадських місцях. Однак, масковий режим не єдина вимога, яку повинні виконувати українці. Також обов'язково мати при собі документи.

Маски, антисептик і соціальна дистанція - ключові вимоги, але за час карантину з'являлися і інші.

Так навесні 2020 року Україна пережила перший локдаун, який зачепив практично всі сфери. Кілька місяців в Україні були закриті всі розважальні заклади, не працювали кафе і ресторани, ТРЦ, магазини, кінотеатри, театри. Крім того, зупинився транспорт, аж до закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Громадський міський транспорт їздив за спецперепустками, залізничні та авіаперевезення були зупинені повністю. Також Україна закривала кордон, в'їхати в країну могли лише окремі категорії громадян, іноземців не пускали.

Під час локдауну продовжували працювати продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки, але з обмеженнями.

Після локдауна обмеження почали пом'якшувати, а з часом Україна прийшла до моделі адаптивного карантину - при введенні або знятті заборон враховувалася епідситуація в окремому регіоні. Однак, з часом уряд знову ввів однакові обмеження для всієї країни.

Ще одним заходом боротьби з коронавірусом в Україні був карантин вихідного дня - восени 2020 року три пари вихідних поспіль вводилися максимальні обмеження.

На початку січня 2021 року на три тижні карантин в Україні знову посилили. Січневий локдаун, на відміну від весняного, не торкнувся транспорту і кордону. Як і навесні, з 8 по 24 січня не працювали заклади громадського харчування, ресторани, ТРЦ, магазини, спортзали, але продовжили роботу продуктові магазини, банки, аптеки. Після зняття обмежень Україна знову повернулася до карантину помаранчевої зони.

На даний момент встановлений урядом термін дії карантину - 28 лютого.