"Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, - Bloomberg

Російська газова компанія-монополіст "Газпром" вже незабаром може розпочати постачання газу через "Північний потік-2". За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відзначимо, що 6 вересня було покладено останню трубу газопроводу "Північний потік-2". Після зістикування німецької та данської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

Згідно з інформацією Bloomberg, "Газпром" планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.