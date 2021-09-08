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"Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, - Bloomberg

Автор: Сергій Пишкін

Російська газова компанія-монополіст "Газпром" вже незабаром може розпочати постачання газу через "Північний потік-2". За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначимо, що 6 вересня було покладено останню трубу газопроводу "Північний потік-2". Після зістикування німецької та данської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

Згідно з інформацією Bloomberg, "Газпром" планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський закликав сенаторів США відреагувати на завершення будівництва "Північного потоку-2" й зберегти санкційний тиск на газопровід.

Також РБК-Україна писало про те, що на морській ділянці "Північного потоку-2" було прокладено останню трубу.

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ГазпромПівнічний потік-2