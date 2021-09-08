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"Газпром" начнет поставки газа через "Северный поток-2" уже с 1 октября, - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

Российская газовая компания-монополист "Газпром" уже вскоре может начать поставки газа через "Северный поток-2". По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, что 6 сентября была положена последняя труба газопровода "Северный поток-2". После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.

Согласно информации Bloomberg, "Газпром" планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США отреагировать на завершение строительства "Северного потока-2" и сохранить санкционное давление на газопровод.

Также РБК-Украина писало о том, что на морском участке "Северного потока-2" была проложена последняя труба.

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ГазпромСеверный поток-2