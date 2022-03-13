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Франція оголосила новий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження почнуть працювати вже цієї неділі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ле Дріана в ефірі радіостанції France Inter.

Як відзначає Ле Дріан, четвертий пакет санкцій охоплюватиме обмеження на:

  • імпорт сталеливарної продукції з Росії;
  • експорт предметів люксу;
  • інвестиції в нафтовидобуток та переробні заводи в Росії;
  • олігархів (список осіб буде розширено).

За словами міністра, санкції ЄС починають все тяжче тиснути на Росію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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