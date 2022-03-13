Франция объявила новый пакет санкций против России: список ограничений

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения начнут работать уже в это воскресенье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ле Дриана в эфире радиостанции France Inter.

По словам министра, санкции ЕС начинают все сильнее давить на Россию.

Как отмечает Ле Дриан, четвертый пакет санкций будет охватывать ограничения на:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет.

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