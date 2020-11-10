З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд гривень

З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн. Це - 59% виділених коштів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Станом на 06 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн, або 59% виділених коштів. З них на охорону здоров’я використано 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених коштів, або 40%", - сказано у повідомленні.

З Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з них зараз використано 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 709,7 млн грн.

Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам направили 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

Крім того, на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 52% від загальної суми. Це 34,1 млрд гривень з 66 мільярдів. Зазначалося, що на сферу охорони здоров'я використано 5,8 млрд грн з передбачених 16,3 млрд грн або 35%.

Як писало РБК-Україна, медичний препарат "Ремдесівір", який застосовується для лікування хворих COVID-19, почали розподіляти по українських лікарнях. Даний препарат використовують у США і європейських країнах.