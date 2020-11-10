ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні почали розподіляти "Ремдесивір". Це препарат від COVID-19

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 17:19
В Україні почали розподіляти "Ремдесивір". Це препарат від COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Медичний препарат "Ремдесивір", який застосовується для лікування хворих на COVID-19, почали розподіляти по українських лікарнях. Даний препарат використовують у США і європейських країнах

Про це в ході візиту до Дніпропетровської області заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт МОЗ.

"Сьогодні почався розподіл "Ремдесивіра" до регіонів. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", - підкреслив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України привезли 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19. Всього очікується закупівля понад 28 000 флаконів.

До цього Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряло інформацію про серйозний побічний ефект "Ремдесивіра" після того, як деякі пацієнти поскаржилися на порушення в роботі нирок. В Європі його дозволили продавати як препарат від COVID-19 ще в липні 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство лекарства Максим Степанов COVID-19
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України