В Європі проходить масова COVID-вакцинація: ситуація в країнах

Вакцинація від коронавірусу почалася в Європі сьогодні, 27 грудня. Країни ЄС, включаючи Австрію, Францію, Італію, Іспанію і Португалію проводять імунізацію населення вакциною BioNTech-Pfizer. Три країни, Німеччина, Угорщина і Словаччина, почали вакцинацію на день раніше (26 грудня), докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Німеччина

Як повідомляє DW, першими в чергу на вакцину від коронавірусу у Німеччині - будинки престарілих. Також вакцинацію проводитимуть в лікарнях, спортивних залах і конференц-центрах. По всій країні створено понад 400 центрів вакцинації для проведення щеплень, в тому числі в таких місцях, як колишні берлінські аеропорти Тегель і Темпельхоф, а також виставковий зал Гамбурга.

Однією з перших в Німеччині отримала вакцину від COVID 101-річна жінка в будинку для літніх людей в Саксонії-Ангальт.

Like in Saxony Anhalt yesterday, Berlin’s first COVID-19 vaccination is also for a 101-year-old woman. I guess when you’ve survived two historic pandemics a century apart, you’ve earned getting the first shot.



Today is the official start to EU-wide vaccination. https://t.co/Wiv9SHun1Y — William Noah Glucroft (@wnglucroft) December 27, 2020

Угорщина

Раніше терміну почала вакцинацію від коронавірусу і Угорщина. У суботу, 26 грудня щеплення почали робити медикам, які працюють з хворими на COVID-19 в Будапешті.

Словаччина

Увечері 26 грудня перше щеплення вакцини від коронавірусу зробили і в Словаччині, вакцинувався інфекціоніст і член урядової комісії по боротьбі з пандемією Володимир Крчмері.

Австрія

Імунізація населення також стартувала і в Австрії. В країні вакцинація від коронавірусу пройде в три етапи. На перших двох етапах вакцину отримають люди з групи ризику (медики і пенсіонери), а на третьому щеплення буде доступне всім.

Італія

Також 27 грудня COVID-вакцинація почалася в Італії. Щеплення сьогодні отримають перших 2000 лікарів і медпрацівників, потім 420-450 тис. доз на тиждень будуть надходити в різні лікарні Італії.

Чехія

Як повідомляє iDNES.cz, вакцинація почалася і в Чехії, першими щеплення отримали прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш і 95-річна ветеран Другої світової війни Емілія Ржепікова.

Польща

У неділю, 27 грудня, вакцинація почалася в Польщі. Перші щеплення були зроблені в лікарні Міністерства внутрішніх справ Польщі у Варшаві, перед камерами були вакциновані п'ять чоловік - представники всіх медичних професій, які борються з епідемією коронавірусу (медсестра, лікар, лікар швидкої допомоги і лаборант).

Іспанія

О 09:00 за місцевим часом імунізація населення почалася і в Іспанії. Першою вакцину від коронавірусу в країні отримала 96-річна Араселі Ідальго, яка живе в будинку для літніх людей в Гвадалахарі. Також сьогодні планують вакцинувати пацієнтів і медперсонал будинків престарілих в інших містах. У найближчі 12 тижнів Іспанія очікує отримати 4,6 млн доз вакцини, що дозволить зробити щеплення 2,6 млн жителів країни.

Франція

Про старт вакцинації у Франції 27 грудня повідомив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, на першому етапі вакцину отримають люди похилого віку, а також медичні працівники.

Après le feu vert des autorités de santé, la campagne de vaccination commence dès aujourd’hui, en France comme en Europe. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

Як писало РБК-Україна, в Україні на даний момент немає вакцини від коронавірусу, перші партії ліків в країні очікують на початку 2021 року, після чого і планують почати вакцинацію. За інформацією МОЗ, імунізація населення може початися в січні-лютому.