В Европе проходит массовая COVID-вакцинация: ситуация в странах

Вакцинация от коронавируса началась в Европе сегодня, 27 декабря. Страны ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Испанию и Португалию проводят иммунизацию населения вакциной BioNTech-Pfizer. Три страны, Германия, Венгрия и Словакия, начали вакцинацию на день раньше (26 декабря), подробнее - в материале РБК-Украина.

Германия

Как сообщает DW, первыми в очередь на вакцину от коронавируса в Германии - дома престарелых. Также вакцинацию будут проводить в больницах, спортивных залах и конференц-центрах. По всей стране создано более 400 центров вакцинации для проведения прививок, в том числе в таких местах, как бывшие берлинские аэропорты Тегель и Темпельхоф, а также выставочный зал Гамбурга.

Одной из первых в Германии получила вакцину от COVID 101-летняя женщина в доме престарелых в Саксонии-Анхальт.

Like in Saxony Anhalt yesterday, Berlin’s first COVID-19 vaccination is also for a 101-year-old woman. I guess when you’ve survived two historic pandemics a century apart, you’ve earned getting the first shot.



Today is the official start to EU-wide vaccination. https://t.co/Wiv9SHun1Y — William Noah Glucroft (@wnglucroft) December 27, 2020

Венгрия

Раньше срока начала вакцинацию от коронавируса и Венгрия. В субботу, 26 декабря прививки начали делать медикам, которые работают с больными на COVID-19 в Будапеште.

Словакия

Вечером 26 декабря первую прививку вакцины от коронавируса сделали и в Словакии, вакцинировался инфекционист и член правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмери.

Австрия

Иммунизация населения также стартовала и в Австрии. В стране вакцинация от коронавируса пройдет в три этапа. На первых двух этапах вакцину получат люди из группы риска (медики и пенсионеры), а на третьем прививка будет доступна всем.

Италия

Также 27 декабря COVID-вакцинация началась в Италии. Прививки сегодня получат первые 2000 врачей и медработников, затем 420-450 тыс. доз в неделю будут поступать в различные больницы Италии.

Чехия

Как сообщает iDNES.cz, вакцинация началась и в Чехии, первыми прививку получили премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова.

Польша

В воскресенье, 27 декабря, вакцинация началась в Польше. Первые прививки были сделаны в больнице Министерства внутренних дел Польши в Варшаве, перед камерами были вакцинированы пять человек – представители всех медицинских профессий, которые борются с эпидемией коронавируса (медсестра, врач, врач скорой помощи и лаборант).

Испания

В 09:00 по местному времени иммунизация населения началась и в Испании. Первой вакцину от коронавируса в стране получила 96-летняя Арасели Идальго, которая живет в доме престарелых в Гвадалахаре. Также сегодня планируют вакцинировать пациентов и медперсонал домов престарелых в других городах. В ближайшие 12 недель Испания ожидает получить 4,6 млн доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 млн жителей страны.

Франция

О старте вакцинации во Франции 27 декабря сообщил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, на первом этапе вакцину получат пожилые люди, а также медицинские работники.

Après le feu vert des autorités de santé, la campagne de vaccination commence dès aujourd’hui, en France comme en Europe. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

Как писало РБК-Украина, в Украине на данный момент нет вакцины от коронавируса, первые партии лекарств в стране ожидают в начале 2021 года, после чего и планируют начать вакцинацию. По информации Минздрава, иммунизация населения может начаться в январе-феврале.