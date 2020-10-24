ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Європа буде боротися з коронавірусом до середини 2021 року, - Макрон

Новость на русском → Субота 24 жовтня 2020 04:52
Європа буде боротися з коронавірусом до середини 2021 року, - Макрон Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Автор: Инна Собора

Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, знову ускоряющуюся по всьому континенту.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що друга хвиля коронавіруса напередодні зими зруйнувала надії на відродження економіки.

"Коли я слухаю вчених, я бачу, що розраховані прогнози в найкращому випадку до наступного літа", - сказав президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в лікарню під Парижем.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм прихильникам на мітингу, що пандемія коронавіруса скоро закінчиться.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Еммануель Макрон Коронавірус
NEWS
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков
Инна Собораредактор стрічки новин КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков
DAILY
Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса