Європа буде боротися з коронавірусом до середини 2021 року, - Макрон

Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, знову ускоряющуюся по всьому континенту.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що друга хвиля коронавіруса напередодні зими зруйнувала надії на відродження економіки.

"Коли я слухаю вчених, я бачу, що розраховані прогнози в найкращому випадку до наступного літа", - сказав президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в лікарню під Парижем.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм прихильникам на мітингу, що пандемія коронавіруса скоро закінчиться.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавіруса.