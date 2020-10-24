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Европа будет бороться с коронавирусом до середины 2021 года, - Макрон

Новина українською → Суббота 24 октября 2020 04:52
Европа будет бороться с коронавирусом до середины 2021 года, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Автор: Инна Собора

Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вторая волна коронавируса накануне зимы разрушила надежды на возрождение экономики.

"Когда я слушаю ученых, я вижу, что прогнозы рассчитаны в лучшем случае до следующего лета", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в больницу под Парижем.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам на митинге, что пандемия коронавируса скоро закончится.

В ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

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