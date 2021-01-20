Єврокомісія розпочала консультації щодо реформування Шенгенської зони

Європейська комісія почала публічні консультації щодо реформування Шенгенської зони. Консультації триватимуть до 16 березня.

Про це повідомляє Agenc Europe.

Відзначається, що реформування Шенгенської зони заплановано на першу половину 2021 року.

"Громадяни, бізнес, організації громадянського суспільства, і всі інші зацікавлені сторони повинні відповісти до 16 березня", - йдеться в повідомленні.

Консультації з членами Європейського парламенту і міністрами внутрішніх справ країн-членів ЄС були проведені 30 листопада під час першого "Шенгенського форуму".

Раніше РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути правила роботи Шенгенської зони. Він упевнений, що потрібно посилити безпеку країн на тлі загрози тероризму.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі посилили візовий контроль для іноземних громадян. Зокрема, передбачається збір і постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС, включаючи збір нової біометричної інформації.