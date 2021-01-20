ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еврокомиссия начала консультации по реформированию Шенгенской зоны

Новина українською → Среда 20 января 2021 09:57
Еврокомиссия начала консультации по реформированию Шенгенской зоны Фото: флаги ЕС (flickr com libereurope)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейская комиссия начала публичные консультации по реформированию Шенгенской зоны. Консультации продлятся до 16 марта.

Об этом сообщает Agenc Europe.

Отмечается, что реформирование Шенгенской зоны запланировано на первую половину 2021 года.

"Граждане, бизнес, организации гражданского общества, и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта", - говорится в сообщении.

Консультации с членами Европейского парламента и министрами внутренних дел стран-членов ЕС были проведены 30 ноября во время первого "Шенгенского форума".

Ранее РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила работы Шенгенской зоны. Он уверен, что нужно усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма.

Также сообщалось, что в Евросоюзе ужесточили визовый контроль для иностранных граждан. В частности, предусматривается сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Еврокомиссия шенгенская зона
NEWS
Шквальный ветер и снег до 20 см: похолодание в Украине продолжается
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Шквальный ветер и снег до 20 см: похолодание в Украине продолжается
DAILY
Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше