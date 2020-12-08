ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС схвалив посилення візового контролю для іноземців

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 08 грудня 2020 19:34
ЄС схвалив посилення візового контролю для іноземців Фото: прапори ЄС (flickr.com/libereurope)
Автор: РБК-Україна

Рада Європейського союзу, Європейський парламент погодили проміжну угоду про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи (VIS). Вона передбачає збір і постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС, включаючи збір нової біометричної інформації.

Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"У відповідь на мінливі міграційні виклики та ризики у сфері безпеки ЄС покращує свою Візову інформаційну систему, інструмент, що використовується владою для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в'їзду в Шенгенську зону", - йдеться в повідомленні.

Так, основними цілями поправки до постанови є:

  • подальше посилення безпеки процедури короткострокової візи;
  • включення довгострокових віз та посвідки на проживання в базу даних VIS;
  • забезпечення взаємодії між VIS та іншими відповідними системами і базами даних ЄС.

Згідно з новими правилами, у VIS буде заноситися не тільки інформація про короткострокові візи, але і довгострокові візи та дозволи на проживання. Також в систему буде заноситися скан сторінки з біографічними даними паспорта, що спростить повернення незаконно перебувають громадян третіх країн.

Крім цього, в цілях боротьби з торгівлею дітьми згідно з новою постановою вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижено з 12 до шести років.

Рішення має проміжний характер, для його вступу в силу ще знадобиться ряд юридичних етапів, включаючи остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС, тому дата його вступу в силу ще не визначена.

Нагадаємо, раніше уряд Мальти змінило умови отримання так званих золотих паспортів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз визы
NEWS
Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня
Маріанна Присяжнюк, Сергій Щербина Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня
DAILY
Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі