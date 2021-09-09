Не на цьому етапі: МОЗ поки не планує бустерну вакцинацію від COVID

Найближчим часом в Україні не планують запроваджувати використання бустерних доз вакцини. Статті про їх користь, не є гарантією їх ефективності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря Ігора Кузіна в ефірі "Право на владу".

За словами Кузіна, попри велику кількість інформації щодо потенційного ефекту бустерних доз, це не підтвердує їх ефективність. Найближчим часом в Україні не планують запроваджувати їх використання.

"На цьому етапі ні. Ми дуже багато отримали інформації щодо потенційного ефекту бустерної дози. Але це перебуває лише на етапі попередніх статей, які ще не говорять про її потенційний ефект, крім одного випадку - коли бустерна доза рекомендується для людей, які хворіють на онкологічні хвороби або важкі соматичні", - відзначив головний санітарний лікар.