Не на этом этапе: Минздрав пока не планирует бустерную вакцинацию от COVID

В ближайшее время в Украине не планируют вводить использование бустерных доз вакцины. Статьи об их пользе, не являются гарантией их эффективности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Право на власть".

По словам Кузина, несмотря на большое количество информации о потенциальном эффекте бустерных доз, это не подтверждает их эффективность. В ближайшее время в Украине не планируют вводить их использование.

"На данном этапе нет. Мы очень много получили информации о потенциальном эффекте бустерной дозы. Но это находится только на этапе предварительных статей, которые еще не говорят о ее потенциальной эффекте, кроме одного случая - когда бустерная доза рекомендуется для людей, страдающих онкологическими болезнями или тяжелыми соматическими", - отметил главный санитарный врач.