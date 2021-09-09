UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не на этом этапе: Минздрав пока не планирует бустерную вакцинацию от COVID

Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время в Украине не планируют вводить использование бустерных доз вакцины. Статьи об их пользе, не являются гарантией их эффективности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Право на власть".

По словам Кузина, несмотря на большое количество информации о потенциальном эффекте бустерных доз, это не подтверждает их эффективность. В ближайшее время в Украине не планируют вводить их использование.

"На данном этапе нет. Мы очень много получили информации о потенциальном эффекте бустерной дозы. Но это находится только на этапе предварительных статей, которые еще не говорят о ее потенциальной эффекте, кроме одного случая - когда бустерная доза рекомендуется для людей, страдающих онкологическими болезнями или тяжелыми соматическими", - отметил главный санитарный врач.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинаКоронавирус