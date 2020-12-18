ЄСПЛ призначив дату розгляду справи України і Нідерландів проти Росії

Європейський суд з прав людини призначив попередню дату розгляду справи України та Нідерландів проти Росії. Засідання призначено на 15 вересня 2021 року.

Про це повідомив уповноважений з питань ЄСПЛ в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина, передає прес-служба Мін'юсту.

За його словами, українська сторона подала відповіді на більш ніж 50 питань ЄСПЛ у справі про Донбасі.

"Це найкращий матеріал, який ми збирали за шість років ведення цієї справи. На цей раз всі спецслужби надали нам докази ефективного контролю з боку РФ по ОРДЛО", - сказав Ліщина.

В Мін'юсті додали, що суд планує до вересня провести обмін поданнями між Нідерландами і РФ у справі МН17.

"Тобто, фактично суд намагається за 9 місяців наздогнати Нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухалися шість років. Подивимося, чи вдасться це на практиці, але суд налаштований дуже серйозно", - зазначив Ліщина.

Нагадаємо, влітку Нідерланди подали в Європейський суд з прав людини позов проти Росії з-за катастрофи літака рейсу МН17 над Донбасом. У позові йдеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Наприкінці листопада Європейський суд з прав людини об'єднав справа України проти Росії з позовом проти Нідерландів РФ через катастрофу МН17.