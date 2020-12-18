ЕСПЧ назначил дату рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России

Европейский суд по правам человека назначил предварительную дату рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России. Заседание назначено на 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, передает пресс-служба Минюста.

По его словам, украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ по делу о Донбассе.

"Это лучший материал, который мы собирали за шесть лет ведения этого дела. На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ по ОРДЛО", - сказал Лищина.

В Минюсте добавили, что суд планирует до сентября провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по делу МН17.

"То есть, фактически суд пытается за 9 месяцев догнать Нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно", - отметил Лищина.

Напомним, летом Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России из-за катастрофы самолета рейса МН17 над Донбассом. В иске говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.

В конце ноября Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против России с иском Нидерландов против РФ из-за катастрофы МН17.