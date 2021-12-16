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Ще чотири області можуть вийти з "червоної" зони: перелік регіонів

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 10:14
Ще чотири області можуть вийти з "червоної" зони: перелік регіонів Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з "червоної" зони ще чотирьох областей. У них стабілізувалась ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Міністерство вже ініціювало скликання комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення, повідомив міністр.

Також він нагадав, що Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року, як одного із ефективних методів стримування поширення коронавірусної хвороби.

Скільки областей в "червоній" зоні

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинську,
  2. Житомирську,
  3. Запорізьку,
  4. Київську,
  5. Миколаївську,
  6. Сумську,
  7. Черкаську,
  8. Чернігівську.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вийшли з "помаранчевої" зони всі області.

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