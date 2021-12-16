"Помаранчевих" областей немає. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони
В Україні сьогодні вийшли з "помаранчевої" зони всі області. Станом на сьогодні, є "червона" та "жовта" зони.
Про те, як області поділились на "жовту" та "червону" зони, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
Обмеження "жовтої" зони
У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
"Червона" зона
Ця зона зараз налічує 8 областей:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.
Обмеження "червоної" зони
Заборонено:
- робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
- робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:
- "зелений" сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин;
- сертифікат про одужання.