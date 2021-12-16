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"Помаранчевих" областей немає. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 08:54
"Помаранчевих" областей немає. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони Фото: в Україні немає "помаранчевих" областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні вийшли з "помаранчевої" зони всі області. Станом на сьогодні, є "червона" та "жовта" зони.

Про те, як області поділились на "жовту" та "червону" зони, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

&quot;Помаранчевих&quot; областей немає. Як регіони поділились на &quot;жовту&quot; та &quot;червону&quot; зони

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська.

Обмеження "жовтої" зони

У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинська,
  2. Житомирська,
  3. Запорізька,
  4. Київська,
  5. Миколаївська,
  6. Сумська,
  7. Черкаська,
  8. Чернігівська.

У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.

Обмеження "червоної" зони

Заборонено:

  • робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
  • робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:

  • "зелений" сертифікат про вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин;
  • сертифікат про одужання.
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