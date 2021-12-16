"Помаранчевих" областей немає. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони

В Україні сьогодні вийшли з "помаранчевої" зони всі області. Станом на сьогодні, є "червона" та "жовта" зони.

Про те, як області поділились на "жовту" та "червону" зони, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська.

Обмеження "жовтої" зони

У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.

У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.

Обмеження "червоної" зони

Заборонено:

робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;

робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів: