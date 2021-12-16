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Еще четыре области могут выйти из "красной" зоны: перечень регионов

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 10:14
Еще четыре области могут выйти из "красной" зоны: перечень регионов Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал выход из "красной" зоны еще четырех областей. У них стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения, сообщил министр.

Также он напомнил, что Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года, как одного из эффективных методов сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Сколько областей в "красной" зоне

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  1. Волынскую,
  2. Житомирскую,
  3. Запорожскую,
  4. Киевскую,
  5. Николаевскую,
  6. Сумскую,
  7. Черкасскую,
  8. Черниговскую.

Напомним, в Украине сегодня вышли из "оранжевой" зоны все области.

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