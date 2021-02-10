ЄС дозволив Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем .

"Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 мільйонів доз вакцини AstraZeneca Україні. Закупівельну угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на безприбутковій основі. ЄС допомагає обговорювати контрактні та транспортні умови поставок вакцини з Польщі в Україну", - сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо про угоду України щодо постачання з Індії вакцин розробки AstraZeneca і Novavax в розмірі 12 мільйонів доз, які вироблені на потужностях Serum Institute.

Також повідомлялося, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає від 2,2 до 3,7 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX. Через нього вже в лютому в Україну доставлять 117 тисяч доз вакцини Pfizer, який цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні.