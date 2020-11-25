В ЄС планують провести перші вакцинації проти COVID-19 до кінця грудня
У Європейському союзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу вже до кінця грудня. Держави-члени ЄС закликали готуватися до вакцинації.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає прес-служба ЄК.
За її словами, Єврокомісія вже уклала контракти з шістьма компаніями на постачання вакцини проти COVID-19.
"Перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Нарешті світло в кінці тунелю", - сказала фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії закликала вже зараз готуватися країнам-членам ЄС до вакцинації.
"Якщо коротко: держави-члени повинні підготувати матеріально-технічне забезпечення для можливого розгортання сотень мільйонів доз. Тому що це наш квиток з цієї пандемії", - додала вона.
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "світлом в кінці тунелю" останні результати досліджень вакцини проти коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що Євросоюз купить 160 млн доз американської вакцини проти COVID-19 Moderna.
Крім цього експерти прогнозують, що ефект від вакцини проти коронавірусу триватиме не менше ніж рік.