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В ЄС планують провести перші вакцинації проти COVID-19 до кінця грудня

Новость на русском → Брюссель, Середа 25 листопада 2020 11:26
В ЄС планують провести перші вакцинації проти COVID-19 до кінця грудня Фото: вакцина проти COVID-19 (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

У Європейському союзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу вже до кінця грудня. Держави-члени ЄС закликали готуватися до вакцинації.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає прес-служба ЄК.

За її словами, Єврокомісія вже уклала контракти з шістьма компаніями на постачання вакцини проти COVID-19.

"Перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Нарешті світло в кінці тунелю", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії закликала вже зараз готуватися країнам-членам ЄС до вакцинації.

"Якщо коротко: держави-члени повинні підготувати матеріально-технічне забезпечення для можливого розгортання сотень мільйонів доз. Тому що це наш квиток з цієї пандемії", - додала вона.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "світлом в кінці тунелю" останні результати досліджень вакцини проти коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз купить 160 млн доз американської вакцини проти COVID-19 Moderna.

Крім цього експерти прогнозують, що ефект від вакцини проти коронавірусу триватиме не менше ніж рік.

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