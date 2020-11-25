ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС планируют провести первые вакцинации против COVID-19 до конца декабря

Новина українською → Брюссель, Среда 25 ноября 2020 11:26
В ЕС планируют провести первые вакцинации против COVID-19 до конца декабря Фото: вакцина против COVID-19 (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.

"Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии", - добавила она.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали "светом в конце туннеля" последние результаты исследований вакцины против коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз купит 160 млн доз американской вакцины против COVID-19 Moderna.

Кроме этого эксперты прогнозируют, что эффект от вакцины против коронавируса будет длиться не менее года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Евросоюз Вакцина Коронавирус
NEWS
Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему