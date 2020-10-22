ЄС оновив список країн для відкриття зовнішніх кордонів

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до списку не потрапила.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.
При цьому в список був доданий Сінгапур.
На даний момент список виглядає так:
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.
Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.
Крім того, міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.
Раніше повідомлялося про введення комендантської години у регіонах Італії.