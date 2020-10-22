ЕС обновил список стран для открытия внешних границ

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать Европой.
При этом в список был добавлен Сингапур.
На данный момент список выглядит так:
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Отметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.
Кроме того, городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.
Ранее сообщалось о введении комендантского часа в регионах Италии.