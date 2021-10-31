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Без електронного підпису. Отримати COVID-сертифікат в "Дії" стало простіше: деталі

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у порталі "Дія". Підписувати обличчям запит на сертифікат більше не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови міністерства Михайла Федорова.

Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати особою"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути "отримати сертифікат" і документ приходить.

Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно, заявив Федоров.

"Важливо. Необхідно оновити додаток", - закликав міністр.

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Діясертифікат вакцинації