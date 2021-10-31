Без електронного підпису. Отримати COVID-сертифікат в "Дії" стало простіше: деталі

Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати особою"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути "отримати сертифікат" і документ приходить.

Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно, заявив Федоров.

"Важливо. Необхідно оновити додаток", - закликав міністр.