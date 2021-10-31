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Без электронной подписи. Получить COVID-сертификат в "Дие" стало проще: подробности

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале "Дия". Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы министерства Михаила Федорова.

Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Как теперь: нужно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат" и документ приходит.

Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно, заявил Федоров.

"Важно. Необходимо обновить приложение", - призвал министр.

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Диясертификат вакцинации