Ефективність вакцини від COVID-19 компанії Аstrazeneca становить 70%

Британська компанія Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з дослідженнями, вона ефективна на 70%.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Клінічні випробування вакцини AZD1222 проводилися у Великобританії та Бразилії. Вони показали високу ефективність запобігання COVID-19. При цьому не було зафіксовано жодного випадку важкого захворювання або госпіталізації учасників випробувань. Всього в проміжному аналізі брав участь 131 пацієнт.

Так, проводилися дослідження двох режимів дозування. Препарат був ефективним на 90%, коли його вводили у вигляді половинної дози з подальшою повною дозою з інтервалом не менше одного місяця. Інший режим дозування показав ефективність 62% при введенні у вигляді двох повних доз з інтервалом не менше одного місяця. У середньому ефективність вакцини склала 70%.

"Незалежна рада з контролю за безпекою даних визначив, що аналіз досяг своєї основної кінцевої точки, що показує захист від COVID-19 через 14 днів або більше після отримання двох доз вакцини. Ніяких серйозних подій безпеки, пов'язаних з вакциною, підтверджено не було. AZD1222 добре переносився при обох режимах дозування", - повідомили в компанії.

Подальші дослідження вакцини продовжаться.

Раніше РБК-Україна писало, що американська компанія Moderna оцінила свою вакцину від коронавірусу.

Також повідомлялося, що корпорація Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова в 2021 році.