У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря

У Києві ввечері 30 листопада зафіксували забруднення повітря. У Дарницькому та Дніпровському районах у повітрі зафіксували продукти горіння.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як пояснили в КМДА, у повітрі спостерігається накопичення автомобільних газів, а також забруднюючих речовин, які утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

"Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі... Фахівці радять жителям столиці зачинити вікна", - додали в КМДА.

Нагадаємо, цього літа у Києві спостерігався високий рівень забруднення повітря через пожежі в екосистемах довкола міста.

Також РБК-Україна писало, що грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у більшості областей. Очікується зниження нічної температури повітря до -10 градусів.

Крім того, сьогодні в Україні очікувалося погіршення погоди. Синоптики прогнозували мокрий сніг та ожеледицю.