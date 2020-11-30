Дощі, мокрий сніг та до -10: прогноз на перші дні грудня

Грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у частині областей України. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -10 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 1 грудня

Перший день грудня жителям північних, південних та частини центральних областей запам'ятається мокрим снігом, який йтиме як вдень, так і вночі. У решті областей буде сонячно з проясненням та без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +2 градусів. Вночі у північних, центральних та східних областях термометри покажуть від 0 до -4 градусів, на заходів очікується від -3 до -9. Тільки у південних областях вночі прогнозують від 0 до +3.

Прогноз на 2 грудня

У середу до мокрого снігу додадуться незначні дощі. Опади варто чекати у північних, більшості центральних, а також південних областях. Захід та схід залишаться без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +2 градусів, тільки на півдні повітря нагріється до +5.

Вночі у південних областях термометри покажуть від -1 до +3, у центральних, східних та північних областях вночі від -1 до -4. Найморозніше буде на заході, де температура коливатиметься від -3 до -10.

Прогноз на 3 грудня

У четвер мокрий сніг з дощем підуть з півдня, але поширяться на східні області. Без опадів у західних, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Температура вдень коливатиметься від -1 до +5.

Вночі термометри на заході знову покажуть від -3 до -10 градусів, а у південних областях вночі буде від -1 до +3. На решті території країни вночі прогнозують від -1 до -4.

Прогноз на 4 грудня

Перед вихідними погода в Україні покращиться. Опади у вигляді значних дощів прогнозують тільки на Закарпатті. Температура повітря вдень різко зросте до +4...+8 на заході та сході, та до +1...+5 у центральних, північних та східних областях. Вночі також потепліє: прогнозують від -3 до +5.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили про погіршення погоди до кінця 30 листопада. Очікувався мокрий сніг та пориви вітру до 20 метрів на секунду.