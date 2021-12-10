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Від дощу до снігопадів. Погода на вихідні різко зміниться: прогноз синоптиків

Автор: Анастасія Рокитна

В Україна на ці вихідні (11-12 грудня) будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

11 грудня дощі будуть у центральних, частково західних, східних та південних областях. У Рівненській області буде невеликий сніг, а у Хмельницькій - сніг з дощем. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+4, а вночі -3+7,
  • на півночі вдень +4+7, а вночі +2+7,
  • на сході вдень +3+6, а вночі 0+4,
  • на півдні вдень +10+13, а вночі+6+9,
  • у центрі вдень +10+13, а вночі +6+8.

Прогноз на неділю

12 грудня синоптики прогнозують снігопади у західних областях. У Житомирській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях - дощі. У центрі країни буде хмарно, а на сході - мінлива хмарність.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +1+6, а вночі -1+7,
  • на півночі вдень +2+5, а вночі +2+5,
  • на сході вдень +1+4, а вночі -1-4,
  • на півдні вдень +7+11, а вночі +4+9,
  • у центрі вдень +3+6, а вночі +1+5.

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