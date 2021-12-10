Від дощу до снігопадів. Погода на вихідні різко зміниться: прогноз синоптиків

В Україна на ці вихідні (11-12 грудня) будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
11 грудня дощі будуть у центральних, частково західних, східних та південних областях. У Рівненській області буде невеликий сніг, а у Хмельницькій - сніг з дощем. Температура повітря складе:
12 грудня синоптики прогнозують снігопади у західних областях. У Житомирській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях - дощі. У центрі країни буде хмарно, а на сході - мінлива хмарність.
Температура повітря складе: