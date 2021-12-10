От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков

В Украине на эти выходные (11-12 декабря) будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит:
12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность.
Температура воздуха составит: