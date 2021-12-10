От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков

Прогноз на субботу

11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+4, а ночью -3+7,

на севере днем +4+7, а ночью +2+7,

на востоке днем +3+6, а ночью 0+4,

на юге днем +10+13, а ночью+6+9,

в центре днем +10+13, а ночью +6+8.

Прогноз на воскресенье

12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность.

Температура воздуха составит: