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Дощі покинуть Україну на один день: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Найближчим часом дощі покинуть Україну тільки на один день. 23 серпня у всіх областях буде сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Українців очікують чотири вихідних дні, але погода в областях буде прохолодна, йтимуть дощі. Тільки 23 серпня всі області покинуть дощі та грози.

В цей день температура повітря на заході складе +21+27, а вночі +9+13. На півночі вдень буде +21+24, а вночі +10+13. На сході очікується вдень +24+27, а вночі +12+15. На півдні буде вдень +25+28, а вночі +14+18. У центральних областях вдень буде +21+26, а вночі +11+15.

Втім, 24 серпня дощі знову повернуться в Україну.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні.

Зазначимо, синоптики розповіли, яка буде погода в Україні на вихідні.

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