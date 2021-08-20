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Дожди покинут Украину на один день: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшее время дожди покинут Украину только на один день. 23 августа во всех областях будет сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Украинцев ожидают четыре выходных дня, но погода в областях будет прохладная, будут идти дожди. Только 23 августа все области покинут дожди и грозы.

В этот день температура воздуха на западе составит +21+27, а ночью +9+13. На севере днем будет +21+24, а ночью +10+13. На востоке ожидается днем +24+27, а ночью +12+15. На юге днем будет +25+28, а ночью +14+18. В центральных областях днем будет +21+26, а ночью +11+15.

Однако, 24 августа дожди снова вернутся в Украину.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня.

Отметим, синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на выходные.

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