Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні

Погода 18 вересня

У суботу опади накриють всю Україну. У більшості областе, крім західних та Одеської, дощі будуть грозовими.

Також температура повітря почне знижуватися у західних областях до +14-16 вдень та +10-12 градусів вночі.

В північних регіонах прогнозують +13-15 вдень та +10-12 вночі.

Прохолодно буде і в центральних областях: +16-18 вдень та +11-13 вночі.

В східних та південних регіонах ще утримається тепла погода. Там вдень показники термометрів будуть на рівні +20-22, вночі +14-16 градусів.

Погода 19 вересня

У неділю в усіх областях, крім Одеської та Миколаївської, продовжить дощити. Однак гроз уже не прогнозують.

Температура повітря продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують: