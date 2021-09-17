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Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні

Автор: Инна Собора

В Україні на вихідних погіршиться погода. Дощі накриють всі області 18 та 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода 18 вересня

У суботу опади накриють всю Україну. У більшості областе, крім західних та Одеської, дощі будуть грозовими.

Також температура повітря почне знижуватися у західних областях до +14-16 вдень та +10-12 градусів вночі.

В північних регіонах прогнозують +13-15 вдень та +10-12 вночі.

Прохолодно буде і в центральних областях: +16-18 вдень та +11-13 вночі.

В східних та південних регіонах ще утримається тепла погода. Там вдень показники термометрів будуть на рівні +20-22, вночі +14-16 градусів.

Погода 19 вересня

У неділю в усіх областях, крім Одеської та Миколаївської, продовжить дощити. Однак гроз уже не прогнозують.

Температура повітря продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують:

  • у західних областях: +10-12 градусів вдень та +7-9 вночі
  • у східних областях: +18-20 градусів вдень та +9-11 вночі
  • у північних областях: +13-15 градусів вдень та +7-9 вночі
  • у центральних областях: +15-17 градусів вдень та +11-13 вночі
  • у південних областях: +20-22 градусів вдень та +12-14 вночі.

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