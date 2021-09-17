Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные

Погода 18 сентября

В субботу осадки накроют всю Украину. В большинстве области, кроме западных и Одесской, дожди будут грозовыми.

Также температура воздуха начнет снижаться в западных областях до +14-16 днем и +10-12 градусов ночью.

В северных регионах прогнозируют +13-15 днем и +10-12 ночью.

Прохладно будет и в центральных областях: +16-18 днем и +11-13 ночью.

В восточных и южных регионах еще сохранится теплая погода. Там днем показатели термометров будут на уровне +20-22, ночью +14-16 градусов.

Погода 19 сентября

В воскресенье во всех областях, кроме Одесской и Николаевской, продолжит дождить. Однако гроз уже не прогнозируют.

Температура воздуха продолжит снижаться. Синоптики прогнозируют: